Liga Europeia: Oliveirense vence na reviravolta e lidera Grupo B

Equipa de Oliveira de Azeméis entrou a perder mas a dois minutos do intervalo colocou-se na frente e foi ampliando a vantagem na segunda parte. Este domingo, discute com o Sporting o primeiro lugar do Grupo B da Liga Europeia.

A Oliveirense venceu o Reus por 1-5, naquela que foi a sua estreia no Grupo B da Liga Europeia, a disputar-se no Luso, um dia depois de os catalães terem perdido com o Sporting na primeira jornada. Este domingo, a equipa de Paulo Pereira luta pelo primeiro lugar com o Sporting.

Em apenas dois minutos de jogo, Joan Salvat, na área, junto ao poste direito de Puigbi, aproveitou uma falha de marcação da Oliveirense para colocar o Reus na frente, o qual teve oportunidade para dilatar a vantagem, aos 9', não fosse Puigbi ter travado o penálti de Àlex Rodríguez.

A Oliveirense chegou ao empate a cinco minutos do intervalo com uma ação individual de Ferruccio, que percorreu a pista toda junto à tabela e atirou ao segundo poste. A dois minutos do fim da primeira parte, o argentino bisou, numa ação semelhante, mas do lado esquerdo: tirou um defensor da frente e bateu Ballart. Foi assim que antes do intervalo a formação de Oliveira de Azeméis conseguiu a liderança do encontro.

Lucas Martinez a entrar na área, após ataque rápido, marcou aos 28', dando à Oliveirense uma vantagem mais confortável num início de segunda parte em que a 10.ª falta do Reus caiu mas Lucas Martinez não aproveitou. A Oliveirense acabaria mesmo por chegar aos três golos de vantagem com Marc Torra a marcar de livre direto, depois do cartão azul a Àlex Rodríguez. Aos 36', após ataque rápido, Jorge Silva, detrás da baliza, assistiu Ferruccio, que na cara de Ballart fez o 5-1.

A vantagem de quatro golos manteve-se na 10.ª falta, porque Puigbi defendeu o livre direto de Marc Julià, a cinco minutos do fim.

De todas as equipas presentes nesta fase de grupos da Liga Europeia apenas a Oliveirense nunca venceu a prova, tendo estado em duas finais, perdidas para o Benfica (2015/16) e Reus (2016/17).

Recorde-se que a Liga Europeia, devido à pandemia, é disputada por apenas nove equipas e de forma concentrada, no Luso. As equipas estão divididas em três grupos, apurando-se para a final-four (15 e 16 de maio, no Luso) os primeiros classificados e ainda o melhor segundo.

REUS 1

OLIVEIRENSE 5

Pavilhão Municipal do Luso

Árbitros: Rui Torres (Por) e Daniel Villar (Esp)

REUS: Càndid Ballart (Gr), Ferran Giménez, Joan Salvat (1), Romà Bancells e Marc Julià - cinco inicial -; jogaram ainda: Diego Rojas, Àlex Rodríguez, Felipe Castro e Pablo Nájera.

TR: Jordi García

OLIVEIRENSE: Xavier Puigbí (Gr), Pedro Moreira, Marc Torra (1), Jorge Silva e Vítor Hugo - cinco inicial -; jogaram ainda: Jordi Bargalló, Lucas Martínez (1), Henrique Magalhães e Franco Ferruccio (3).

TR: Paulo Pereira

Intervalo: 1-2

GRUPO B

POS. EQUIPA J V E D GM-GS P

1.º Oliveirense 1 1 0 0 5-1 3

2º Sporting 1 1 0 0 5-3 3

3.º Reus 2 0 0 2 4-10 0

SEXTA-FEIRA (9 de abril)

1.ª JORNADA

GRUPO A FC Porto-Noia 7-4

GRUPO B Sporting-Reus 5-3

GRUPO C Barcelona-Liceo 2-2

SÁBADO (10 de abril)

2.ª JORNADA

GRUPO A Noia-Barcelos 5-5

GRUPO B Reus-Oliveirense 1-5

GRUPO C Liceo-Benfica 18h00

DOMINGO (11 de abril)

3.ª JORNADA

GRUPO A Barcelos-FC Porto 14h00

GRUPO B Oliveirense-Sporting 17h00

GRUPO C Benfica-Barcelona 20h00