Liga Europeia: Oliveirense e Sporting avançam para a final-four

Empate entre as duas equipas colocou-as na fase final da prova.

O Sporting e a Oliveirense empataram a seis golos na terceira e última jornada da Liga Europeia, que se disputa no Luso. defesa do título. Este resultado servia à equipa de Oliveira de Azeméis para se classificar em primeiro e garantir a fase final e acabou o Sporting, campeão em título, por se qualificar como melhor segundo.

Na final-four, a Oliveirense vai defrontar o FC Porto e o Sporting aguarda pelo encontro do Grupo C entre Benfica e Barcelona.

O jogo começou com transições produtivas, em que Pedro Gil e Telmo Pinto, em cinco minutos, deram vantagem ao Sporting e Marc Torra reduziu para a Oliveirense, reagindo o Sporting por Toni Pérez. Aos 10', Lucas Martinez empatou e no mesmo minuto o argentino não conseguiu bater André Girão de penálti. Marc Torra, de livre direto (cartão azul a Ferran Font), deu a primeira vantagem no jogo à Oliveirense e um minuto depois Romero fez o 4-4. João Souto (ressalto), a dois minutos do intervalo, fez o 4-5; a segunda vantagem dos leões no encontro.

Depois de uma primeira parte com nove golos, Ferran Font marcou (30'), devolvendo aos leões uma vantagem de dois golos, que tinha sido conseguida aos 5', com o 2-0. A Oliveirense tratou de se aproximar, com o penálti de Marc Torra (31').

A seis minutos do fim, Lucas Martinez teve um penálti a favor, para poder empatar, mas Girão defendeu, acabando por ceder, aos 45', levando a melhor Vítor Hugo.

Recorde-se que a Liga Europeia, devido à pandemia, é disputada por apenas nove equipas e de forma concentrada, no Luso. As equipas estão divididas em três grupos, apurando-se para a final-four (15 e 16 de maio, no Luso) os primeiros classificados e ainda o melhor segundo

.OLIVEIRENSE 6

SPORTING 6

Pavilhão Municipal do Luso

Árbitros: Miguel Diaz e Jonathan Sánchez (Esp)

OLIVEIRENSE: Xevi Puigbí (Gr), Marc Torra (3), Jorge Silva, Vítor Hugo (2) e Henrique Magalhães - cinco inicial; jogaram ainda: Pedro Moreira, Jordi Bargalló, Lucas Martínez (1) e Franco Ferruccio.

TR: Paulo Pereira

SPORTING: André Girão (Gr), Telmo Pinto (1), Pedro Gil (1), Matías Platero e Toni Pérez (1) - cinco inicial -; jogaram ainda: Ferran Font (1), Alessandro Verona, João Souto (1) e Gonzalo Romero (1).

TR: Paulo Freitas

Intervalo: 4-5

GRUPO C

POS. EQUIPA J V E D GM-GS P

1.º Oliveirense 2 1 1 0 11-7 4

2.º Sporting 2 1 1 0 11-9 4

3.º Reus 2 0 0 2 4-10 0

SEXTA-FEIRA (9 de abril)

1.ª JORNADA

GRUPO A FC Porto-Noia 7-4

GRUPO B Sporting-Reus 5-3

GRUPO C Barcelona-Liceo 2-2

SÁBADO (10 de abril)

2.ª JORNADA

GRUPO A Noia-Barcelos 5-5

GRUPO B Reus-Oliveirense 1-5

GRUPO C Liceo-Benfica 2-7

DOMINGO (11 de abril)

3.ª JORNADA

GRUPO A Barcelos-FC Porto 3-3

GRUPO B Oliveirense-Sporting 6-6

GRUPO C Benfica-Barcelona 20h00