Liga Europeia: FC Porto entra a vencer com reviravolta na segunda parte

O campeão português esteve a perder por 3-0, mas conseguiu passar para a frente depois do intervalo e lidera o Grupo A.

O FC Porto abriu a fase de grupos da Liga Europeia, a disputar-se no Luso, com um triunfo frente ao Noia (7-4).

O líder do campeonato português não entrou bem na partida e deixou Manrubia bisar nos primeiros cinco minutos e Xavi costa marcar de penálti aos 13'. No mesmo minuto Xavier Barroso reduziu, depois Gonçalo Alves disperdiçou a oportunidade de bola parada para fazer o 2-3 (livre direto da 10.ª falta catalã) e foi Benedetto a colocar a diferença no marcador em apenas um golo. Ao intervalo eram os espanhóis a andar na frente.

Na segunda parte, o livre direto da 10.ª falta portista permitiu a Manrubia fazer hat-trick e, de seguida, a 15.ª falta catalã não foi aproveitada por Benedetto, mas em dois minutos o FC Porto acabaria por dar a volta. De penálti, Gonçalo Alves fez o 3-4, Ezequiel Mena empatou e Barroso fez o 5-4. De bola parada e em contra-ataque, o FC Porto passou para a liderança pela primeira vez aos 33'.

De penálti, Gonçalo Alves voltou a perder para Jesus Fernández e aqui o FC Porto podia ter ampliado a vantagem para dois golos. Foi o que acabou por fazer Benedetto, a nove minutos do fim. A três minutos do fim houve ainda tempo para o livre direto da 20.ª falta do Noia: Gonçalo Alves bisou no encontro.

Com este resultado, o FC Porto comanda o Grupo A, o Barcelos joga este sábado com o Noia.

Recorde-se que a Liga Europeia, devido à pandemia, é disputada por apenas nove equipas e forma concentrada, no Luso. As equipas estão divididas em três grupos, apurando-se para a final-four (15 e 16 de maio, no Luso) os primeiros classificados e ainda o melhor segundo.

FC Porto 7

Noia 4

Pavilhão Municipal do Luso

Árbitros: Rubén Fernández (Esp), Rui Torres (Por)

FC Porto: Xavier Malián (Gr), Rafa, Xavier Barroso (2), Reinaldo García e Gonçalo Alves (2) - cinco inicial -; jogaram ainda: Giulio Cocco, Ezequiel Mena (1), Poka e Carlo di Benedetto (2).

TR: Guillem Cabestany

Noia: Jesús Fernández (GR), Aleix Esteller, Jordi Ferrer, Xavi Costa (1) e Pol Manrubia (3) - cinco inicial -; jogaram ainda: Roc Pujadas, Antoni Salvadó e Martí Zapater (Gr).

TR: Adrià Ballart

Intervalo: 2-3

SEXTA-FEIRA (9 de abril)

1.ª JORNADA

GRUPO A FC Porto-Noia 7-4

GRUPO B Sporting-Reus 17h00

GRUPO C Barcelona-Liceo 20h00

SÁBADO (10 de abril)

2.ª JORNADA

GRUPO A Noia-Barcelos 12h00

GRUPO B Reus-Oliveirense 15h00

GRUPO C Liceo-Benfica 18h00

DOMINGO (11 de abril)

3.ª JORNADA

GRUPO A Barcelos-FC Porto

GRUPO B Oliveirense-Sporting 17h00

GRUPO C Benfica-Barcelona 20h00