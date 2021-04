Liga Europeia: FC Porto empata com Barcelos e apura-se para a final-four

Dragões estão na sua 16.ª fase final da Liga Europeia e conseguiram a qualificação após uma vitória frente ao Noia e empate com Barcelos.

O FC Porto e o Barcelos empataram a três golos na terceira jornada da Liga Europeia, que se disputa no Luso. Com este resultado, o FC Porto apurou-se para a final-four da prova. O Barcelos sai da prova sem ter perdido um jogo; somou dois empates.

O marcador abriu aos nove minutos, com golo de Rafa, colocado em cima de Acevedo, após ataque rápido do FC Porto. Os dragões ganharam a dianteira da partida por pouco tempo, porque um minuto depois Luís Querido bateu Malián de penálti. A eficácia na bola parada do capitão dos minhotos obrigou os azuis e brancos a reagir e foi o que fez Reinaldo Garcia, com uma picadinha, aos 20'. Mais uma vez, o FC Porto ficou pouco tempo na frente, já que, aos 23', José Pedro, em contra-ataque, ganho espaço na zona central e fez o 2-2. Bem nas transições ofensivas, o FC Porto ficou pela terceira vez no comando do jogo, de novo, graças a Reinaldo Garcia. Foi a ganhar por 3-2 que a equipa de Guillem Cabestany foi para intervalo.

A segunda parte começou com duas bolas paradas que podiam levar o FC Porto a distanciar-se, mas, na 10.ª falta do Barcelos, Conti Acevedo travou o livre direto de Gonçalo Alves e voltou a defender o livre direto de Benedetto. Ainda nos primeiros cinco minutos da segunda parte, nova parada assinalada, desta vez a favor do Barcelos, na sequência do cartão azul a Reinaldo Garcia: Giménez foi travado por Malián.

De bola parada ninguém marcou e acabou por ser o Barcelos a empatar, aos 31', por Miguel Rocha, mal tinha terminado o under-play portista. O resto do encontro foi jogado de forma cautelosa de parte a parte: ao FC Porto o empate servia para seguir em frente, pelo que a equipa tentou prolongar os tempos de ataque, ao Barcelos só convinha a vitória.

Esta foi a terceira vez que as duas equipas se encontraram numa época em que no confronto direto, o Barcelos empatou na receção ao FC Porto na primeira volta do campeonato (4-4) e, já na segunda volta, no Dragão Arena, foi a formação da casa a vencer (8-6).

Recorde-se que a Liga Europeia, devido à pandemia, é disputada por apenas nove equipas e de forma concentrada, no Luso. As equipas estão divididas em três grupos, apurando-se para a final-four (15 e 16 de maio, no Luso) os primeiros classificados e ainda o melhor segundo.

BARCELOS 3

FC PORTO 3

Pavilhão Municipal do Luso

Árbitros: Rubén Fernández e Daniel Villar (Esp)

BARCELOS: Conti Acevedo (Gr), José Pedro, (1) Darío Giménez, Luís Querido (1) e Miguel Rocha (1) - cinco inicial -; jogaram ainda: Tomás Pereira, Joca Guimarães, Rafael Lourenço e Reinaldo Ventura.

TR: Rui Neto

FC PORTO: Xavier Malián (Gr), Rafa (1), Xavier Barroso, Reinaldo García (2) e Gonçalo Alves - cinco inicial -; jogaram ainda: Giulio Cocco, Ezequiel Mena, Poka e Carlo di Benedetto.

TR: Guillem Cabestany

Intervalo: 2-3

GRUPO C

POS. EQUIPA J V E D GM-GS P

1.º FC Porto 2 2 0 0 10-7 4

2.º Barcelos 2 0 2 0 8-8 2

3.º Noia 2 0 1 1 9-12 1

SEXTA-FEIRA (9 de abril)

1.ª JORNADA

GRUPO A FC Porto-Noia 7-4

GRUPO B Sporting-Reus 5-3

GRUPO C Barcelona-Liceo 2-2

SÁBADO (10 de abril)

2.ª JORNADA

GRUPO A Noia-Barcelos 5-5

GRUPO B Reus-Oliveirense 1-5

GRUPO C Liceo-Benfica 2-7

DOMINGO (11 de abril)

3.ª JORNADA

GRUPO A Barcelos-FC Porto 3-3

GRUPO B Oliveirense-Sporting 17h00

GRUPO C Benfica-Barcelona 20h00