Liga Europeia: Benfica derrota Liceo e basta-lhe um empate com o Barcelona

Encarnados comandam o Grupo C da Liga Europeia e um empate chega para se apurarem para a final-four.

O Benfica venceu o Deportivo Liceo, por 2-7, na segunda jornada do Grupo C da Liga Europeia, a disputar-se no Luso. Com este resultado, e face ao empate do Barcelona na primeira ronda, o Benfica pode empatar frente ao Barça, já este domingo, que garante a passagem à final-four da prova (15 e 16 de maio, no Luso).

No jogo deste sábado, Diogo Rafael, de penálti, e Valter Neves (assistência de Lucas Ordoñez) em menos de dez minutos colocaram o Benfica na frente, provocando no Liceo uma reação de pressão constante, mas os encarnados souberam reagir e criar perigo, valendo aos galegos o guardião Carles Grau.

Em cima dos últimos cinco minutos da primeira parte, Roberto di Benedetto reduziu da meia-distância, mas Gonçalo Pinto, de contra-ataque, fez o 3-1, e Diogo Rafael, a 22 segundos do intervalo, marcou o quarto golo da formação da Luz.

Na segunda parte, Lucas Ordonez não conseguiu marcar o livre direto da 10.ª falta do Liceo e, de seguida, da mesma marca, Jordi Adroher também não bateu Pedro Henriques (10.ª falta do Benfica). A meio da segunda parte, a vitória do Benfica parecia segura, quando Diogo Rafael, de penálti, e Sergi Aragonês confirmaram-na.

A ganhar por 7-1, vantagem demasiado pesada para o Liceo dar a volta, o Benfica só teve de gerir a partida, sofrendo um golo a três minutos do fim, por desatenção (Marc Grau), escapando ao livre direto da sua 15.ª falta: Pedro Henriques travou David Torres.

O Liceo, segundo classificado na OK Liga, está fora da Liga Europeia, o Benfica, quarto no campeonato português, procura a final-four de uma prova que venceu em 2012/13 e 2015/16.

Recorde-se que a Liga Europeia, devido à pandemia, é disputada por apenas nove equipas e de forma concentrada, no Luso. As equipas estão divididas em três grupos, apurando-se para a final-four (15 e 16 de maio, no Luso) os primeiros classificados e ainda o melhor segundo.

DEPORTIVO LICEO 2

BENFUCA 7

Pavilhão Municipal do Luso

Árbitros: Miguel Diaz (Esp) e Miguel Guilherme (Por)

DEPORTIVO LICEO: Carles Grau (Gr), David Torres, Franco Platero, Roberto di Benedetto (1) e Jordi Adroher - cinco inicial -; jogaram ainda: César Carballeira, Maximiliano Oruste, Marc Grau (1) e Fabrizio Ciocale.

TR: Joan Carlos Copa

BENFICA: Pedro Henriques (Gr), Valter Neves (1), Diogo Rafael (3), Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto (2) - cinco inicial -; jogaram ainda: Edu Lamas, Sergi Aragonès, (1) Vieirinha e Danilo Rampulla.

TR: Alejandro Domínguez

Intervalo: 1-4

GRUPO C

POS. EQUIPA J V E D GM-GS P

1.º Benfica 1 1 0 0 7-3 3

2.º Barcelona 1 0 1 0 2-2 1

3.º Liceo 2 0 1 1 4-9 1

SEXTA-FEIRA (9 de abril)

1.ª JORNADA

GRUPO A FC Porto-Noia 7-4

GRUPO B Sporting-Reus 5-3

GRUPO C Barcelona-Liceo 2-2

SÁBADO (10 de abril)

2.ª JORNADA

GRUPO A Noia-Barcelos 5-5

GRUPO B Reus-Oliveirense 1-5

GRUPO C Liceo-Benfica 2-7

DOMINGO (11 de abril)

3.ª JORNADA

GRUPO A Barcelos-FC Porto 14h00

GRUPO B Oliveirense-Sporting 17h00

GRUPO C Benfica-Barcelona 20h00