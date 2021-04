Liga Europeia: Barcelos empata com Noia e será com o FC Porto o jogo das decisões

Os minhotos entraram a perder, deram a volta, mas acabaram empatados na sua estreia na Liga Europeia, na qual, este domingo, defrontam o FC Porto, lutando pelo primeiro lugar do Grupo A.

O Barcelos empatou com o Noia a cinco golos, no segundo jogo do Grupo A da Liga Europeia, que se disputa no Luso, e que foi para os minhotos o seu primeiro jogo na prova, cuja poule abriu com o FC Porto a vencer o Noia e a ganhar o comando.

O Barcelos entrou a perder com o golo de Jordi Ferrer, aos seis minutos, no mesmo minuto Miguel Rocha, numa transição rápida, rematou cruzado e da meia-distância bateu Jesús Fernández.

Os catalães continuaram a pressionar, precisando de uma vitória depois de terem perdido na primeira jornada com o FC Porto, e Xavi Costa acabou por fazer o segundo golo do Noia, de contra-ataque, a meio da segunda parte.

O Barcelos voltou a estar atrás no marcador e o treinador Rui Neto pediu time-out, mas logo de volta ao jogo Manrubia desmarcou-se e deu vantagem de dois golos ao Noia (19'), que se manteve até ao intervalo.

No arranque da segunda parte, o Barcelos beneficia de um penálti com o capitão Luís Querido a reduzir na recarga. Aos 33', Dario Giménez concretizou o livre direto, empatando a partida (3-3). Depois de ter sido de bola parada que igualou o encontro, o Barcelos coloca-se na frente, aos 38': Miguel Rocha, depois de roubar a bola na zona central, sobe na pista e bisa na partida da mesma forma que o tinha feito na primeira parte.

A 15,ª falta do Noia, aos 42', era a oportunidade para o Barcelos ganhar uma posição mais confortável, mas, desta vez, Dario Giménez perdeu para Jesús Fernández. Os minhotos acabaram por ser castigados num lance em que os catalães subiram na pista junto à lateral esquerda, enviando a bola para área onde estava Xavi Costa que bateu Acevedo: o jogo ficou, de novo, empatado (4-4). Manrubia, o homem que fez hat-trick frente ao FC Porto, teve a oportunidade de devolver a liderança ao Noia e fê-lo de livre direto (10.ª falta do Barcelos), aos 46'.

Com apenas quatro minutos para jogar, foi Miguel Rocha a ganhar a bola a meio campo e a fazer o seu terceiro golo, que igualou o encontro, pela terceira vez (5-5), resultado que valeria até ao apito final.

Recorde-se que a Liga Europeia, devido à pandemia, é disputada por apenas nove equipas e de forma concentrada, no Luso. As equipas estão divididas em três grupos, apurando-se para a final-four (15 e 16 de maio, no Luso) os primeiros classificados e ainda o melhor segundo.

NOIA 5

BARCELOS 5

Pavilhão Municipal do Luso

Árbitros: Luís Peixoto (Por) e Jonathan Sánchez (Esp)

NOIA: Jesús Fernández (Gr), Aleix Esteller, Jordi Ferrer (1), Xavier Costa (2) e Pol Manrubia (2) - cinco inicial -; jogaram ainda: Martí Zapater, Roc Pujadas e Adrià Ballart.

TR: Ferran López

BARCELOS: Conti Acevedo (Gr), José Pedro, Darío Giménez (1), Luís Querido (1) e Miguel Rocha (3) - cinco inicial -; jogaram ainda: Tomás Pereira, Joca Guimarães, Rafael Lourenço e Reinaldo Ventura.

TR: Rui Neto

Intervalo: 3-1

GRUPO A

POS. EQUIPA J V E D GM-GS P

1.º FC Porto 1 1 0 0 7-4 3

2.º Barcelos 1 0 1 0 5-5 1

3.º Noia 1 0 1 0 5-5 1

SEXTA-FEIRA (9 de abril)

1.ª JORNADA

GRUPO A FC Porto-Noia 7-4

GRUPO B Sporting-Reus 5-3

GRUPO C Barcelona-Liceo 2-2

SÁBADO (10 de abril)

2.ª JORNADA

GRUPO A Noia-Barcelos 5-5

GRUPO B Reus-Oliveirense 15h00

GRUPO C Liceo-Benfica 18h00

DOMINGO (11 de abril)

3.ª JORNADA

GRUPO A Barcelos-FC Porto 14h00

GRUPO B Oliveirense-Sporting 17h00

GRUPO C Benfica-Barcelona 20h00