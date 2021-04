Liga Europeia: Barça e Liceo entram com empate

O Barça de João Rodrigues e Hélder Nunes perdeu dois pontos no arranque da Liga Europeia e agora vai defrontar o Benfica.

O Barcelona, onde jogam os portugueses Hélder Nunes e João Rodrigues, empatou com o Deportivo Liceo, por 2-2, no primeiro jogo do Grupo C da Liga Europeia, que se disputa no Luso.

A equipa que mais vezes se sagrou campeã da Europa (22) não conseguiu a vitória depois de um jogo em que os galegos abriram o marcador (David Torres, 6'), tendo Ignacio Alabart (11') e Pau Bargalló (21') colocado o Barça na frente antes do intervalo.

Na segunda parte, após um livre direto falhado para cada lado (Pau Bargaló e Jordi Adroher), foi Cesar Carballeira a concretizar um penálti e a empatar a partida a sete minutos do fim. Nos últimos instantes mais dois livres diretos por concretizar: Jordi Adroher e Hélder Nunes não conseguiram desempatar.

Na OK Liga, o Barça perdeu em casa com o Liceo e ganhou na Corunha

O Benfica, campeão em 2012/13 e 2015/16, é o próximo adversário do Liceo, jogando depois com o Barça.

Recorde-se que a Liga Europeia, devido à pandemia, é disputada por apenas nove equipas e forma concentrada, no Luso. As equipas estão divididas em três grupos, apurando-se para a final-four (15 e 16 de maio, no Luso) os primeiros classificados e ainda o melhor segundo.

Barcelona 2

Deportivo Liceo 2

Pavilhão Municipal do Luso

Árbitros: Luís Peixoto e Joaquim Pinto (Por)

Barcelona: Aitor Egurrola (Gr), Pablo Álvarez, Pau Bargalló (1), Sergi Panadero e Hélder Nunes - cinco inicial -; jogaram ainda: Matías Pascual, Nil Roca, Ignacio Alabart (1), João Rodrigues

TR: Edu Castro

Deportivo Liceo: Carles Grau (Gr), David Torres (1), Franco Platero, Roberto di Benedetto e Jordi Adroher; jogaram ainda: César Carballeira (1), Maximiliano Oruste, Marc Grau e Fabrizio Ciocale.

TR: Juan Carlos Copa

Intervalo: 2-1

SEXTA-FEIRA (9 de abril)

1.ª JORNADA

GRUPO A FC Porto-Noia 7-4

GRUPO B Sporting-Reus 5-3

GRUPO C Barcelona-Liceo 2-2

SÁBADO (10 de abril)

2.ª JORNADA

GRUPO A Noia-Barcelos 12h00

GRUPO B Reus-Oliveirense 15h00

GRUPO C Liceo-Benfica 18h00

DOMINGO (11 de abril)

3.ª JORNADA

GRUPO A Barcelos-FC Porto 14h00

GRUPO B Oliveirense-Sporting 17h00

GRUPO C Benfica-Barcelona 20h00