Liga Europeia: reencontros e desfechos distintos para as equipas portuguesas

FC Porto e Benfica sofreram as primeiras derrotas na competição.

Sporting e Oliveirense seguem na liderança dos respetivos grupos da Liga Europeia de hóquei em patins, concluída a terceira jornada, enquanto FC Porto e Benfica sofreram as primeiras derrotas e caíram para segundos.

No Grupo A, o campeão europeu Sporting perdeu os primeiros pontos com o empate 3-3 na deslocação a casa dos espanhóis do Reus, mas manteve a condição de líder, com sete pontos, mais um do que os italianos do Amatori Lodi, segundos com seis.

Pedro Gil e Ferran Font foram os autores dos golos dos leões, que em 18 de janeiro de 2020 voltam a defrontar o Reus, atual terceiro posicionado, com quatro pontos, só que desta vez em Alvalade, em encontro para a quarta jornada da Liga Europeia.

Os italianos do Amatori Lodi venceram em casa dos franceses do Quévert por uns expressivos 6-0 e colaram-se aos leões na luta pelo primeiro lugar do grupo e consequente presença na final four.

No encontro que opôs o primeiro ao último classificado do Grupo D, a Oliveirense recebeu e goleou o campeão italiano Forte dei Marmi, por 7-2, com golos de Jordi Bargallo (2), Xavi Barroso (2), Henrique Magalhães (2) e Marc Torra. A invicta Oliveirense manteve a liderança isolada do agrupamento, com nove pontos, seguida dos espanhóis do Liceo, com quatro, e dos franceses do Saint Omer, com dois. O Forte dei Marmi é último posicionado com apenas um ponto.

No Grupo B, no regresso do treinador Guillem Cabestany à sua terra natal, o FC Porto perdeu na visita aos espanhóis do Noia, por 6-4, numa partida em que Gonçalo Alves (três golos) e o francês Carlo di Benedetto (um) marcaram para os dragões. O Noia assumiu a liderança da poule, com sete pontos, mas o FC Porto, na segunda posição, com seis, pode já na próxima jornada, em que volta a defrontar os catalães, em 18 de janeiro de 2020, no Dragão Arena, reassumir o comando.

No outro encontro do grupo, os italianos do Monza venceram por 5-2 em casa dos suíços do Biasca. O Monza segue na terceira posição do grupo B, com quatro pontos, enquanto o Biasca é último, ainda sem qualquer ponto amealhado.

No Grupo C, o Benfica perdeu em casa por 4-2 com o Barcelona, dos portugueses João Rodrigues e Hélder Nunes, e permitiu aos catalães assumirem a liderança isolada, com nove pontos, caindo para a segunda posição, com seis.

Numa partida em que esteve sempre em desvantagem, o Benfica marcou por Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto, mas em resposta aos golos catalães de Matias Pascual, do ex-benfiquista João Rodrigues e de Pablo Álvarez (2).

No outro encontro do grupo, os alemães do Herringen empataram em casa 3-3 com os italianos do Sarzana e ambas as equipas, na terceira posição, conquistaram o primeiro ponto na prova.