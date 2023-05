FC Porto-Barcelona será o jogo entre os recordistas de finais, Oliveirense-Valongo um confronto inédito.

A nova Liga dos Campeões vai ter este sábado uma meia-final inédita, entre Oliveirense e Valongo, vencedores inesperados no segundo dia em Viana do Castelo.

A equipa de Oliveira de Azeméis quer a terceira final da sua história, depois de ter eliminado o campeão Trissino nos penáltis, os valonguenses buscam a segunda, depois de há um ano terem perdido o título nas grandes penalidades. Ao eliminar o Sporting, bicampeão europeu antes da edição passada sem os maiores clubes, a equipa de Edo Bosch protagonizou a maior surpresa dos "quartos" e fez destas umas finais viradas a Norte.

Mas as meias-finais vão abrir com um enorme duelo, entre os dois clubes com mais finais europeias: 26 do Barcelona (22 vezes campeão), 15 do FC Porto (dois títulos). Os dois colossos do hóquei em patins já se encontraram sete vezes na final, sempre com vantagem para os catalães, mas o último confronto foi nas meias-finais de 2019 e os portistas venceram.

QUARTOS DE FINAL:

- Quinta-feira, 4 mai:

Benfica, Por - FC Porto, Por, 2-4

Barcelona, Esp - Óquei de Barcelos, Por, 2-2 (5-3 ap)

- Sexta-feira, 5 mai:

Trissino, Ita - Oliveirense, Por, 4-4 (5-5 ap, 1-3 gp)

Sporting, Por - Valongo, Por, 2-3

MEIAS-FINAIS:

- Sábado, 6 mai:

FC Porto, Por - Barcelona, Esp, 15:00

Oliveirense, Por - Valongo, Por, 18:00

FINAL:

- Domingo, 7 mai:

Vencedores das meias-finais, 15h00