Jordi Bargalló: " Acreditamos até ao fim"

Jogador da Oliveirense falou do triunfo frente ao Reus e do primeiro lugar no Grupo B da Liga Europeia.

Vitória após reviravolta: "Sabíamos que o Reus nos ia criar dificuldades. No campeonato espanhol tem feito grands jogos, mas nós estivemos bem, fomos superiores e estamos contentes por isso."

Entrar a perder: "O Reus já tinha 50 minutos de pista [jogou na sexta-feira com o Sporting], mas nós soubemos manter a calma e gerir bem o jogo. Fizemos um bom jogo."

Bom resultado depois de alguns deslizes no campeonato: "Trabalhamos muito e acreditamos até ao fim. É assim que a Oliveirense tem de estar sempre."

Jogo com o Sporting: "Um empate serve? Não fiz essas contas. Ninguém joga para empatar, isso é certo. Vamos ver o que acontece no jogo com o Sporting."