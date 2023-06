Jogadores do Valongo são as novidades na convocatória da seleção de hóquei em patins

Anunciados os 10 jogadores que vão representar Portugal no Europeu que vai decorrer de 17 a 22 de julho na cidade espanhola de Sant Sadurní d'Anoia

As presenças do guarda-redes Xano Edo e do defesa-médio Nuno Santos, ambos do Valongo, constituem as novidades da convocatória de Portugal para o Europeu de hóquei em patins, que vai decorrer de 17 a 22 de julho na cidade espanhola de Sant Sadurní d'Anoia.

Diogo Rafael e Ângelo Girão são a dupla que fica de fora, por comparação com o Mundial, enquanto Diogo Alves (Oliveirense), Gonçalo Pinto (Benfica) e Vieirinha (Barcelos) ficam pela lista de pré-convoados

Convocados

Guarda-redes

Pedro Henriques (Benfica)

Xano Edo (Valongo)

Jogadores

Nuno Santos (Valongo)

Gonçalo Alves (FC Porto)

Telmo Pinto (FC Porto)

Rafa (FC Porto)

Hélder Nunes (Barcelona)

João Rodrigues (Barcelona)

Henrique Magalhães (Sporting)

João Souto (Sporting)