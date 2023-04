Jogador do FC Porto assaltado antes do jogo com Benfica

Carro do capitão Reinaldo Garcia assaltado antes da viagem do FC Porto para Lisboa, onde esta terça-feira defronta o Benfica

Reinaldo Garcia, capitão da equipa de hóquei em patins, foi esta segunda-feira assaltado. O jogador, através das redes sociais, deu conta de que o seu carro fora assaltado junto do Dragão Caixa, tendo os ladrões levado o mala com material e ainda a carteira com documentos.

Tudo aconteceu na véspera do FC Porto defrontar o Benfica, no pavilhão da Luz, em partida da 26ª e última jornada da fase regular. A equipa encarnada lidera o campeonato com 66 pontos, enquanto o FC Porto é quarto, com 54.