João Souto renova com o Sporting: "É uma segunda família para mim"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado de 30 anos da equipa de hóquei dos leões está no clube desde 2019/20

João Souto renovou com o Sporting, prolongando a ligação ao clube verde e branco que se iniciou em 2019/20.

O avançado de 30 anos já conquistou pelos leões uma Liga Europeia, duas Taças Continentais e um Campeonato Nacional. Está a realizar a melhor época pelo Sporting, com 28 golos em 35 jogos.

"É um orgulho enorme continuar a representar um clube desta dimensão, onde me sinto muito bem. É o reconhecimento de que o meu trabalho está a ser bem feito, de que estou a retirar frutos dele e de que é visto com bons olhos por quem dirige o clube e a equipa. Enche-me de orgulho, mas aumenta ainda mais a responsabilidade para os anos que aí vêm. Colectivamente, os objetivos passam por tentar conquistar títulos. A nível individual, quero continuar a crescer como jogador, pois ainda tenho margem para evoluir, aproveitar a nova equipa técnica e os ensinamentos que têm transmitido", explicou.

Em declarações aos meios do clube, destacou a conquista da Liga Europeia: "Posso destacar a conquista da Liga Europeia. Foi a minha primeira e trouxe um sentimento especial, pois foi uma competição pela qual a equipa batalhou muito naquela altura. Foi o culminar de uma época fabulosa e talvez tenha sido o momento mais especial aqui no clube."

"O facto de me enquadrar neste novo estilo de jogo e de gostar da ideia de hóquei em patins que temos este ano, reflecte-se nos golos que tenho feito. Um avançado vive de golos e isso é importante para mim, mas preferia que fossem dois ou três títulos ou se possível todos, e menos golos. Mas fico satisfeito por estar a contribuir para o sucesso da equipa", prosseguiu João Souto, deixando palavras de agradecimento aos adeptos: "O facto de representar um Clube com uma massa associativa tão fervorosa e presente nas modalidades, ajuda muito neste tipo de decisões. Além de gostar muito de estar neste clube e de sentir que é uma segunda família para mim, o facto de termos muito apoio do público a puxar por nós nas bancadas é sempre aliciante para qualquer jogador."