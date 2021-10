João Rodrigues: "Estávamos com muitas saudades de nos reencontrarmos"

Capitão da Seleção Nacional falou do Europeu no arranque do estágio, que será dividido entre o Luso e Paredes.

Com o Europeu em contagem decrescente (15 a 20 de novembro), a Seleção Nacional cumpre a primeira semana de treinos no Luso, mudando-se no dia 8 para Paredes, palco da prova que reúne seis seleções. "Será uma competição difícil, não só pela Espanha, mas pela própria Itália e França, que podem intrometer-se na luta pelo título. O nosso objetivo é ganhar, mas há muito trabalho e será muito difícil consegui-lo", frisou João Rodrigues, capitão de Portugal, que volta a Parede, depois de, em 2012, ter perdido o título europeu para a Espanha a seis segundos do fim.

"Estávamos todos com muitas saudades de nos reencontrarmos, de podermos voltar a trabalhar pela nossa seleção e estamos gratos por podermos voltar a competir, voltar a jogar um campeonato da Europa. Estamos a aproveitar esta oportunidade como nunca: de poder desfrutar novamente de uma competição pelo nosso país e, também, trabalhar a melhor maneira para poder chegar, nas melhores condições possíveis a Paredes, e começar a competição para ganhá-la", anotou o jogador do Barcelona, acrescentando: "«O facto de sermos campeões do mundo não muda nada porque, anteriormente, antes de sermos campeões do mundo, também estávamos nas competições todas com o objetivo de chegar à final. Depois de estar na final, sabemos que tudo pode acontecer e, naturalmente, iremos lutar pela vitória, se lá chegarmos".

Em busca do 22.º ouro, Portugal, campeão do mundo, tem pela frente duas semanas de estágio, jogando com a Juventude de Viana (dia 2), HC Braga (4), no Luso, Valongo (9) e França (12), em Paredes. Alemanha (dia 15), França (16), Itália (17), Espanha (18) e Andorra (19) são os adversários no Europeu (jogos às 21h45).

"Esperamos casa cheia. Sempre que tivemos uma competição em Portugal, e mesmo fora de Portugal, o reconhecimento e o carinho do público esteve sempre presente e creio que este ano não vai ser exceção. Ainda mais depois do público ter estado privado tanto tempo de estar perto dos jogadores e de marcar presença nos pavilhões. Esta é uma oportunidade de mostrarem o carinho para com a seleção de hóquei e nós só pensamos em retribuir, da melhor maneira possível, com vitórias", concluiu João Rodrigues.

Recorde-se que o Europeu se devia ter realizado em julho de 2020, em Roche sur Yon (França), mas a pandemia parou a competição e adiou a prova para este ano, avançando o Mundial de 2021 para 2022, em San Juan (Argentina). De 11 participantes em 2018, o Europeu ficou reduzido a seis equipas e esteve em risco de não se realizar, devido ao impacto da crise causada pela pandemia.