João Pinto lança final: "Vamos estudar e perceber o que o jogo quer: mais sal, mais pimenta…"

Declarações de Alessandro Bertolucci e João Pinto, respetivamente, treinador e jogador do Trissino, que venceu este sábado o Sarzana (4-0) e garantiu a presença na final da Liga Europeia, que vai disputar no domingo com o Valongo

Alessandro Bertolucci: "A nossa sensação é de felicidade, de serenidade. Trabalhámos muito para chegar aqui. Tornámo-nos num clube histórico de uma cidade pequena, de 8 mil habitantes. Deixámos todos orgulhos por esta final. Amanhã [domingo, na final] queremos entrar com a mentalidade de hoje, cabeça livre, sem pressão. Agora vamos ver o jogo de hoje do Valongo para preparar a final".

"Há muito tempo que uma equipa italiana não joga uma final da Liga Europeia. Temos de aproveitar e estar tranquilos. Temos de nos divertir, porque a final de hóquei é um jogo que desde meninos todos querem jogar. Amanhã a pressão tem de ficar fora da cabeça dos jogadores. É a coisa mais linda do mundo jogar a Liga Europeia".

João Pinto: ""Amanhã, na final, a cabeça comandará as pernas e os braços. Nós temos uma cabeça forte. [Com o Valongo] Vamos tentar ser nós a dar intensidade ao jogo. Vamos analisar a equipa do Valongo. Vamos estudar, ver e perceber o que o jogo quer: mais sal, mais pimenta... [risos]".

