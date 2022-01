J. Marques mostra imagens do jogo com o Barcelos e fala em "pouca vergonha"

Polémico encontro da ronda 14 do campeonato de hóquei em patins, ganho pelos minhotos por 5-4.

A arbitragem do encontro com o Barcelos, da ronda 14 do campeonato de hóquei em patins, foi bastante criticada pelo FC Porto. Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação dos dragões, deixou uma publicação nas redes sociais com imagens de lances que os portistas consideram mal ajuizados.

"Aqui está só uma pequena amostra da pouca vergonha que foi a arbitragem do jogo Óquei de Barcelos-FC Porto. Esperam-se consequências da mesma dimensão do prejuízo causado ao nosso clube", escreveu Francisco J. Marques.