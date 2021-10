Itália vence França e obtém terceiro lugar no Europeu de hóquei em patins feminino

A seleção italiana obteve o terceiro lugar do Campeonato da Europa de Hóquei em patins feminino ao vencer a França por 4-1, no jogo disputado no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.

Na partida de apuramento dos terceiros e quartos lugares, a formação transalpina foi mais forte e inaugurou o marcador aos 11 minutos, por Pamela Lapolla, de grande penalidade.

A França também beneficiou de uma grande penalidade, no mesmo minuto, mas na conversão Vanessa Daribo atirou ao poste.

Um minuto depois, aos 15, a Itália dilatou a vantagem num remate de Lapolla, em jogada corrida.

A seleção italiana chegou ao 3-0 aos 23 minutos, num remate de Francesca Maniero, no seguimento de um livre indireto.

Sempre mais ofensiva e perigosa, a formação transalpina dilatou a vantagem aos 26 minutos, por Giulia Galeassi.

A França tornou-se mais perigosa no decorrer do segundo tempo e marcou o golo de honra, num excelente trabalho individual de Vanessa Daribo.

Sempre mais ofensiva e perigosa, a seleção de Itália teve na guarda-redes adversária um grande obstáculo, impedindo um resultado mais dilatado.

Na jornada inaugural do Campeonato da Europa, a Itália já tinha vencido a França por 3-0.