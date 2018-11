Xavier Cardoso regressa a casa depois do Benfica

Jogador tinha rescindido com os encarnados a 18 de outubro. Agora, onze anos depois, está de volta ao clube onde começou a patinar.

Xavier Cardoso já foi campeão nacional pelo Valongo, esteve pré-convocado para o Europeu da Corunha (Espanha) que se realizou em julho e, no defeso, mudou-se para o Benfica.

No entanto, problemas de adaptação fizeram o jogador, 23 anos, rescindir com as águias. Sem clube, foram várias as propostas que Xavier analisou e entre elas estava a da Sanjoanense, formação da II Divisão Nacional - Zona Norte - de Hóquei em Patins, clube onde "Xavi" começou a patinar.

Entusiasmado pelo projeto dos alvinegros, que procuram voltar à Divisão, escalão de onde desceram em 2016/17, Xavier aceitou voltar a casa tendo sido esta segunda-feira oficializado pelo conjunto da Capital do Calçado. "Este é um projeto ambicioso pois queremos meter a Sanjoanense na I Divisão. As pessoas que me contactaram mostraram bastante interesse em mim e quero mostrar que a minha cidade está viva e que podemos combater com as equipas mais poderosas da I Divisão. Esse é o nosso principal objetivo", frisou. Sem querer falar sobre a saída do Benfica, Xavier Cardoso mostrou-se ansioso por poder reviver memórias de infância:

"Saí com 12 anos da Sanjoanense e um dos principais fatores que me levaram a voltar é a oportunidade de reviver os grandes momentos que passei com os meus pais e irmão", revelou. O ex-Benfica e Valongo traz consigo um currículo recheado de títulos: campeão nacional de Sub-17, Sub-20 e Seniores e vencedor de uma Supertaça pelos valonguenses tendo, ainda, conquistado um Europeu Sub-17, um Europeu e um Mundial de Sub-20 e uma Taça Latina nas seleções jovens. Apesar do cartel de conquistas, Xavi Cardoso rejeitou o rótulo de estrela da II Divisão. "Os adeptos das equipas adversárias podem pensar nisso, mas isso não me preocupa. O importante é a Sanjoanense e a equipa", reforçou, deixando uma curta mas bem elucidativa mensagem aos adeptos da cidade de São João da Madeira: "Vamos subir de divisão", prometeu.