Supertaça no museu e elogio de Pinto da Costa aos "visitantes assíduos"

O FC Porto conquistou a 23.ª Supertaça António Livramento

O plantel de hóquei em patins do FC Porto esteve esta terça-feira no museu do clube para entregar a 23.ª Supertaça António Livramento, conquistada no sábado com uma vitória por 6-4 diante da Oliveirense.

Pinto da Costa falou do "orgulho e satisfação" em ter esta equipa "como parte importante do FC Porto" na modalidade que na qual iniciou "as lides desportivas há mais de 50 anos". "Vocês já são visitantes assíduos, o que é muito bom sinal. É sinal de que continuam a vencer. O trabalho desta secção tem sido notável e são já 23 Supertaças conquistadas, as quatro últimas de forma consecutiva. Isto resulta de uma grande união, de um grande sentido de responsabilidade e de um grande amor à modalidade e ao FC Porto", afirmou o presidente dos dragões.

Já o treinador do hóquei portista, Guillem Cabestany, destaca o facto de ter conquistado as quatro supertaças que disputou desde que chegou à Invicta. "Isso significa que preparámos bem as pré-épocas para chegarmos aos jogos oficiais num nível muito bom. Não é o nosso máximo, mas permite-nos competir muito bem nas Supertaças. O trabalho de todos é premiado com estas conquistas. Uma das coisas que exigimos a quem chega é visitar o Museu para sentirem a história do FC Porto", acrescentou Cabestany.

Por fim, Reinaldo García, capitão do FC Porto, afirma que "é bom mostrar aos novos o que é o FC Porto enquanto clube". "Mundialmente conhecido", reforçou o argentino. "Desde que o Guillem Cabestany está aqui, mudaram vários jogadores, mas o trabalho é sempre igual e o nosso grupo é sempre forte e unido", concluiu.