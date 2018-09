Sub-17: Portugal vence grupo A do Europeu

A seleção portuguesa discute o título europeu em Correggio, Itália

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-17 terminou em primeiro lugar no grupo A do Europeu, a decorrer em Correggio, Itália, após vencer Israel por 13-0 e a França por 9-0.

Portugal discutiu o triunfo no grupo ao final do dia com a França, com ambos igualados a nove pontos, e já após a equipa das "quinas" ter somado o terceiro triunfo no grupo, após ter goleado de manhã Israel.

Assim, Portugal decidirá nos próximos dias o título europeu com as seleções de Espanha, Itália, primeiras classificadas do grupo B, e com a França, também apurada na condição de segunda no grupo A.

A decisão decorrerá até sábado, com a seleção portuguesa a defrontar Itália na quinta-feira, França no dia seguinte e Espanha no sábado, num sistema em que todas as seleções se encontram.