Sporting segura Toni Pérez a pensar na "cereja no topo do bolo"

Sporting renovou contrato com o hoquista espanhol Toni Pérez.

O Sporting renovou contrato com o hoquista espanhol Toni Pérez, depois de o jogador ter chegado em 2017, anunciou o clube lisboeta. Em comunicado publicado no sítio online do emblema verde e branco, os leões não revelam a duração do novo vínculo do atleta de 28 anos, que explicou estar "muito feliz por poder continuar a vestir a camisola do Sporting".

Pérez destacou o "apoio" que tem recebido das bancadas, em "todo o lado, casa ou fora", e pretende "fazer de tudo" para continuar a ganhar títulos, depois de ter escolhido a conquista do título de campeão nacional como o melhor momento pelos verdes e brancos.

O diretor desportivo do hóquei leonino, Gilberto Borges, afirmou que a renovação se enquadra numa estratégia de crescimento do Sporting para chegar à "cereja no topo do bolo", a conquista de um título europeu, apostando num jogador "jovem, com um enorme currículo e enorme margem".