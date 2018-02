Sporting em negociações avançadas por Gonzalo Romero

Avançado dos italianos do Forte dei Marmi deverá ser reforço dos leões na próxima época.

Gonzalo Romero, 25 anos, avançado do Forte dei Marmi, deve rumar ao Sporting no final da época. O argentino, que foi treinado por Nuno Resende no Matera, cumpre a segunda temporada ao serviço da equipa italiana por onde já passou Pedro Gil. O JOGO sabe que os leões estão em negociações avançadas com o jogador que também chegou a estar na lista da Oliveirense.

O avançado integrou a seleção argentina que em 2015 se sagrou campeã mundial, e, em 2015/16, com o Matera, foi à final-four da Taça CERS, chegou às meias-finais da Taça de Itália e do play-off da Serie A1. Romero - 14 golos no campeonato italiano em 19 jornadas e quatro na fase de grupos da Liga Europeia (em quatro jogos - encontrará no Sporting o compatriota Matias Platero, que chegou do Reus em cima da pré-época e com os leões a cobrirem a cláusula de rescisão.

No campeonato, o Sporting é segundo classificado, a um ponto do líder Benfica, depois de disputadas 15 jornadas. Na Liga Europeia, ocupa a segunda posição do Grupo D, lutando pelo apuramento para os quartos de final. No sábado, a equipa de Paulo Freitas joga na pista do Juventude Pacense (II Divisão) a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal.