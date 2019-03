Sim, ficou mesmo 30-0 e Angola fez história frente ao Egito

Seleção angolana goleou a congénere egípcia por 30-0 no jogo de abertura do campeonato africano de hóquei em patins.

Angola fez história no campeonato africano de hóquei em patins, que decorre em Luanda até domingo, ao golear na sexta-feira o Egito por 30-0 no jogo de abertura da prova, que conta também com a seleção de Moçambique.

O primeiro Campeonato Africano das Nações, que qualifica uma seleção para o Mundial, que vai decorrer e Barcelona (Espanha) entre 7 e 17 de julho, está a ser disputado apenas por três seleções, face à desistência da África do Sul, que alegou "questões de ordem logística".

O "capitão" da equipa portuguesa Sporting, João Pinto, foi o melhor marcador do encontro, ao apontar sete golos, num jogo em que os angolanos já venciam por 14-0 ao intervalo.

Esta é a segunda vez que Angola goleia o Egito, depois de, no campeonato do mundo de 2017, em Nanjing (China), ter batido a seleção dos "faraós" por 24-1.

Hoje, Moçambique e Egito disputam o segundo jogo da competição, para domingo, moçambicanos e angolanos decidirem quem vai ao mundial.

Sexta-feira, no final do encontro, disputado no Pavilhão Multiúsos do Kilamba, em Luanda, e citado pela agência noticiosa angolana Angop, o selecionador angolano, Fernando Falé, admitiu a fragilidade do adversário, mas indicou que a vitória aumentou a confiança dos jogadores no objetivo da conquistar o campeonato africano diante de Moçambique.

Por seu lado, o técnico egípcio, Hesham Mohamed, reconheceu a diferença entre as duas seleções, mas salientou ser "importante" a equipa "ganhar rodagem e experiência" que vai ajudar a formar um conjunto "sólido" para o futuro.

Sem a África do Sul, que desistiu por questões financeiras, a competição apura o primeiro classificado para o Campeonato do Mundo do Grupo A (atualmente designado Elite 8), o segundo para o Campeonato do Mundo do Grupo B (Taça Intercontinental) e o terceiro para a Taça Sollange.

As três provas serão disputadas em simultâneo em espanhola de Barcelona, uma inovação da Federação Internacional de Patinagem, implementada desde a edição de 2017, decorrida na China, onde Angola obteve a sua melhor classificação de sempre, o quinto lugar.