Seis equipas portuguesas perseguem Taça que não é para meninos

O Óquei de Barcelos, que bateu o GEIEG na final de 2018, é o detentor do troféu.

Seis equipas portuguesas de veteranos, nas categorias de mais de 50 anos e mais de 35 anos, iniciam na quarta feira a participação na EVRICUP 2019 (European Veteran Roller Hockey Invitational Cup), que se realiza em Girona, Espanha, de 19 a 22 de junho. Juventude de Viana (+35 e +50), Parede (+35 e +50), Óquei de Barcelos (+35) e Académico (+50) são os clubes lusos convidados para disputar a competição que reúne 32 equipas de sete países - Portugal, Espanha, Itália, Argentina, França, Holanda e Bélgica - e mais de 300 jogadores.

O Óquei de Barcelos é o detentor do título no escalão +35 anos, já que na anterior edição, realizada no ano passado em Viana do Castelo, venceu os catalães do GEIEG, que agora recebem a prova, enquanto na categoria +50 anos os espanhóis do Voltregá são os titulares do troféu.

Um dos atrativos deste campeonato de veteranos é ver como craques como os portugueses Filipe Gaidão (Parede), Pedro Alves (Juventude de Viana) ou os irmãos Torner (Barcelona), que venceram mundiais, europeus e provas europeias de clubes resistiram ao teste do tempo. No rinque estarão muitos outros antigos atletas profissionais e amadores, mas todos eles unidos pela paixão pelo hóquei em patins que os obrigou a tirar férias nesta altura para entrarem em ação e voltarem atrás no tempo.

A competição, criada em 2003 para a categoria +35 anos e com os +50 a jogarem desde 2009, tem, para além da recheada agenda desportiva, um vasto programa social que fomenta o convívio entre estes apaixonados pelo hóquei. E no final dos jogos, tal como acontece no campeonato de veteranos em Portugal, a tradição mantém-se: as duas equipas juntam-se para uma fotografia. Decididamente, esta prova não é para meninos...