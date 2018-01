Paulo Freitas: "Um grande Sporting e um grande Benfica"

O técnico dos leões salientou um "momento determinante" e o "ambiente fantástico".

Na análise ao dérbi da 11.ª jornada do campeonato de hóquei em patins, o treinador do Sporting, Paulo Freitas, destacou um momento chave: "Há um momento do jogo que é determinante: Não concretizámos a bola parada e, no seguimento do lance, levámos com o golo do Benfica. Conheço a capacidade de reação deles perante a desvantagem. Aquilo que fizemos foi alargar linhas, colocar movimentações mais largas para ganhar outras zonas da pista. Depois o Benfica subiu as marcações e dificultou a posse do Sporting. Não sentimos que tínhamos o jogo ganho, nunca o podemos sentir. Faltou-nos mais um golo. Sofremos um golo na transição, não devia ter acontecido. Permitimos as entradas do Nicolia no corredor esquerdo e pensem nas vezes que o Nicolia conseguiu colocar bolas com qualidade naquele lado".

O técnico dos leões fez ainda questão de salientar o ambiente vivido no clássico: "Este dérbi teve de tudo, só faltou ganhar. Um ambiente fantástico. Já tive oportunidade de agradecer aos adeptos, que nos carregaram nos vários momentos do jogo. O jogo teve um grande Sporting e um grande Benfica, acabou por ter uma componente tática, teve emoção, golos e a minha equipa conseguiu reagir à adversidade do primeiro golo do adversário".