Óquei Barcelos, Tomar e Juventude de Viana vencem e Turquel empata na Taça da Europa

Equipas portuguesas entraram com o pé direito nos 16 avos de final da Taça da Europa.

Óquei de Barcelos, Sporting de Tomar e Juventude de Viana entraram, este sábado, a vencer nos 16 avos de final da Taça da Europa de hóquei em patins, antiga Taça CERS, enquanto o Turquel empatou na Alemanha.

O Óquei de Barcelos, finalista vencido da última edição e vencedor em 2015/16, 2016/17 e 1994/95 da Taça CERS, derrotou em casa pela margem mínima os franceses do Nantes, por 5-4, e deixa tudo em aberto para a segunda mão, em 17 de novembro.

O Sporting de Tomar, também na condição de anfitrião, venceu os espanhóis do CH Caldes, por 4-2, enquanto a Juventude de Viana foi ganhar a casa dos austríacos do Dornbirn, por 5-2.

Também a jogar fora de casa, o Turquel foi empatar 4-4 ao recinto dos alemães do Walsum, deixando boas hipóteses para garantir a continuidade na prova no jogo da segunda mão.

Quem já está praticamente com os 'dois patins' na próxima ronda da Taça da Europa é a formação italiana do Valdagno, que goleou em casa os alemães do Dusseldorf-Nord, por 11-2.

Os também italianos do Sarzana derrotam os franceses do Noisy Le Grand, por 8-2, colocando praticamente um ponto final na eliminatória, tal como os espanhóis do Igualada que venceram por 7-1 os suíços do Uri.

Os espanhóis do Girona venceram em casa do Darmstadt, por 6-1, construindo uma vantagem tranquila para a segunda mão, enquanto que nos restantes encontros o equilíbrio foi uma constante.

Os austríacos do Wolfurt venceram por um golo os suíços do Uttingen (5-4), os helvéticos do Biasca foram ganhar por um a casa dos alemães do Iserlohn (5-4) e os franceses do Coutras venceram os germânicos do Remscheid também pela margem mínima (4-3).

Além do empate entre o Walsum e o Turquel (4-4), também os franceses do La Vendeenne e os suíços do Diessbach igualaram o marcador a 6-6 e deixam tudo em aberto para a segunda mão.