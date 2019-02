Oliveirense goleia em casa e continua líder isolada

Equipa de Oliveira de Azeméis venceu Paço de Arcos e mantém comando a uma jornada da deslocação à Luz (dia 9, 19h30)

Antes de se deslocar ao pavilhão da Luz para defrontar o Benfica, que nesta 15.ª jornada se atrasou na luta pelo título ao somar um empate em casa do Tomar, a Oliveirense somou mais um triunfo e por números esclarecedores sobre o Paço de Arcos (9-1).

A Oliveirense entrou forte no jogo para evitar surpresas frente a uma equipa que, há três jornadas, venceu o Sporting, em Alvalade, e aos três minutos festejou o primeiro golo da autoria de Jorge Silva que, à boca da baliza, desviou o remate de de Marc. A Oliveirense continuou por cima do jogo, criando sucessivas oportunidades para ampliar a vantagem até que ao minuto 15, Bargalló desenhou a jogada e fez "meio golo" antes de assistir Jorge Silva para este finalizar praticamente de baliza aberta.

Um minuto depois, tudo começou a ficar mais facilitado para a formação da casa que chegou ao 3-0 por Xavier Barroso. O Paço de Arcos procurava responder, mas não tinha tarefa fácil diante do líder do campeonato, que estava muito forte a defender e não permitia que os forasteiros, sequer, rematassem à baliza de Xavier Puigbi. Já em cima do intervalo, Ricardo Barreiros esteve à beira de fazer o quarto golo, mas o forte remate foi devolvido pela barra da baliza de Diogo Rodrigues que ainda parou a recarga.

No início da segunda parte, Rafael Lourenço reduziu a desvantagem ao desviar a bola do alcance de Puigbi. Os visitantes chegaram a ameaçar novamente a baliza da Oliveirense, mas foi a equipa da casa a responder com dois golos no espaço de dois minutos. Primeiro foi Pablo Cancela a marcar numa recarga ao remate de Pedro Moreira e depois foi Bargalló também a inscrever o seu nome na lista dos marcadores. Nesta fase do jogo, o Paço de Arcos estava mais espevito, mas com isso também deixou mais descompensada a sua defesa, correndo muitos riscos diante de uma equipa como a Oliveirense. Ricardo Barreiros tirou partido disso para surgir isolado e rematar sem dificuldades para o 6-1. Pouco tempo depois, Marc Torra ampliou para 7-1 numa jogada bem delineada pela equipa da casa.

A superioridade da Oliveirense era evidente e, por isso, não foi de estranhar o avolumar do marcador com Emanuel Garcia, de ângulo apertado, também a fazer tremer as malhas da baliza de Diogo Rodrigues. A seis minutos do final, numa jogada de contra-ataque bem delineada e com uma troca de bola rápida, Jorge Silva assinou um hat-trick perante um adversário que não conseguiu contrariar o favoritismo da Oliveirense. A dois minutos do final, Tomás Moreira teve a oportunidade de reduzir a desvantagem, mas permitiu a defesa de Puigbi na marcação de um livre direto.

A Oliveirense é líder, com 38 pontos, seguido do FC Porto, com 37, Sporting, com 33, e Benfica, com 31.