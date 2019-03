"O agressor é alguém ligado ao FC Porto e o sr. Adelino Caldeira colocou-o fora da tribuna"

Miguel Albuquerque, diretor geral das modalidades do Sporting, apresenta a sua versão dos acontecimentos durante o clássico com o FC Porto.

O encontro entre FC Porto e Sporting, da jornada 20 do campeonato de hóquei em patins, ficou marcado por algumas escaramuças no tribunal do Dragão Caixa, no final da primeira parte e também no intervalo do encontro. Miguel Albuquerque, diretor geral das modalidades do clube leonino, comentou o sucedido, falando em agressões.

"É impossível falar de hóquei em patins. É a segunda vez que venho ao Dragão Caixa e nunca se passou nada disto. Estava com Nuno Dias, treinador de futsal, que foi agredido verbalmente durante toda a primeira parte, não havia qualquer tipo de segurança. São situações incompreensíveis e inadmissíveis, porque até senhoras foram agredidas. O que se passou foi lamentável e o agressor é alguém ligado ao FC Porto, porque estava com uma camisola do clube. O sr. Adelino Caldeira da Silva colocou-o fora da tribuna, por isso sabia muito bem quem ele era", disse Miguel Albuquerque, afirmando que também foi agredido.