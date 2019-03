"Nem me apetece comentar aquilo que vi...", desabafa Paulo Freitas

Treinador do Sporting comentou a derrota no Dragão Caixa, por 3-1, frente ao FC Porto.

Importância do clássico: "Tínhamos perfeito conhecimento da importância do resultado, tal como o FC Porto. A equipa que saísse hoje [sábado] daqui na frente tinha enorme vantagem na luta pelo título, sem menosprezar qualquer dos outros adversários".

Análise: "Foi um jogo perfeitamente encaixado. Sabíamos que tínhamos de sofrer numa fase inicial da partida para segurar o ímpeto do FC Porto, que entra sempre muito forte nas partidas. Fizemo-lo com muita qualidade, mas cometemos alguns erros na transição e no primeiro passe e tivemos dificuldade em ter bola. Ao intervalo estava tudo igualado no registo ao nível das transições, da posse de bola e dos erros cometidos pelas duas equipas".

Segundo tempo e decisões da arbitragem: "Iniciámos a segunda parte e sabíamos que o FC Porto entraria forte, porque à medida que os minutos iam passando a ansiedade podia aumentar no nosso adversário. A partir daí houve algumas decisões que nos colocaram fora da partida: quatro livres diretos, dois penáltis na minha frente. Nem me apetece comentar aquilo que vi e a prontidão com que foram assinalados esses lances. Duas faltas claras a nosso favor que são transformadas em duas finalizações, uma delas com consequente exclusão de um jogador nosso numa altura crucial da partida. Jogámos com menos um e mesmo assim tivemos a capacidade de reentrar no jogo".

Fim da partida: "Na parte final tínhamos de arriscar tudo, num processo de cinco para quatro que trabalhámos. Um erro no passe permite ao FC Porto terminar com a partida. Saímos daqui tristes e vencidos, mas não convencidos. Vamos continuar o nosso caminho de forma tranquila com a qualidade que nos é reconhecida e o mesmo espírito de conquista".