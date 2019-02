"Não podemos deixar passar a oportunidade de passar em primeiro"

Gonçalo Alves, avançado do FC Porto, fez a antevisão ao jogo dos dragões em França, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga Europeia

Este sábado, às 19h30, o FC Porto defronta os franceses do Saint Omer no Salle des Sports du Brockus e o avançado Gonçalo Alves, melhor marcador do campeonato nacional explicou o motivo pelo qual os dragões vão dar tudo para vencer: "O objetivo principal é a vitória, pois permite-nos passar aos quartos de final da Liga Europeia. Passar em primeiro é muito importante, pois significa que jogamos em casa na segunda mão da eliminatória dos quartos de final. Queremos jogar bem, vencer e assegurar o primeiro lugar. Agora queremos vencer este jogo e só depois começaremos a pensar no Benfica."

"As equipas francesas têm evoluído de ano para ano e esta não foge à regra. Eles vão dar tudo para somar os primeiros pontos e tentar surpreender-nos, mas não podemos desperdiçar esta oportunidade de passar em primeiro, algo que nos daria mais tranquilidade para o jogo da última jornada, contra o Reus", rematou o jogador.

Depois de assumir o comando do campeonato português, a equipa liderada por Guillem Cabestany, é também líder do Grupo C da Liga Europeia, com dez pontos, mais três do que os italianos do Lodi e mais quatro do que os espanhóis do Reus.

Recorde-se que no próximo dia 20 (20h30) o FC Porto recebe o Benfica na 17.ª jornada do campeonato nacional, liderado pelos azuis e brancos e no qual os encarnados são quartos, a oito pontos.