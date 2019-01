Mercado a mexer no hóquei em patins: os alvos de Benfica e FC Porto

Eduard Lamas e Sergi Miras podem estar a caminho do campeonato português de hóquei em patins.

Eduard Lamas é alvo do Benfica

Eduard Lamas, médio de 28 anos que joga no Liceo da Corunha, continua a ser desejado pelo Benfica. Jogador e clube estão em negociações e, depois de já terem estado em contacto na época passada, poderá ser desta que Lamas integre o plantel da próxima temporada.

Um pré-acordo está em cima da mesa, embora outros clubes tenham também demonstrado interesse no internacional espanhol. Contudo, agora com Alejandro Domínguez no comando técnico dos encarnados, pode ganhar ainda mais peso a sua entrada na Luz, já que o selecionador espanhol o conhece bem, tendo trabalhado com ele na seleção que se sagrou campeã mundial em 2017 e campeã da Europa em 2018. Edu Lamas fez quase toda a carreira no Liceo da Corunha, tendo passado pelo Barcelona, em 2015/16 e 2016/17, e pelo Cerceda, em 2009/10.

No passado fim de semana, Edu Lamas marcou dois golos ao Sporting (de livre-direto) na deslocação dos galegos a Alvalade para disputar a quarta jornada da Liga Europeia, prova em que o médio é o nono melhor marcador, com quatro golos apontados, numa lista comandada pelo internacional português ao serviço do Barcelona, João Rodrigues (com nove).

Sergi Miras com proposta do FC Porto

Sergi Miras, médio de 32 anos, pode estar de regresso a Portugal, já que tem uma proposta do FC Porto. O jogador, que passou pelo Sporting em 2016/17, já foi orientado por Guillem Cabestany no Vendrell, na época 2013/14, e agrada ao técnico dos azuis e brancos. Sergi Miras está há duas épocas no Liceo da Corunha, após um ano em Alvalade, e no currículo tem ainda passagens por clubes como Alcoy, Cerdanyola, Sitges, Vilafranca e Barcelona, tendo estado neste último por duas vezes (2002/03 a 2005/06 e 2012/13). O jogador é, a par de Eduard Lamas, o nono melhor marcador da Liga Europeia, somando quatro golos em quatro jogos. Recorde-se que do FC Porto estão de saída, no final da época, os guarda-redes Nélson Filipe e Carles Grau e ainda os médios Hélder Nunes e Telmo Pinto. Xavi Malián (Liceo) e Tiago Rodrigues (Sanjoanense) devem ocupar o lugar na baliza, sendo Carlo di Benedetto e Sergi Miras, ambos do Liceo da Corunha, possibilidades para o plantel dos dragões na próxima temporada.