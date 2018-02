Liga Europeia: Sporting junta-se a FC Porto e ainda há quem espere

Sporting juntou-se ao FC Porto nos quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins.

O Sporting juntou-se ao FC Porto nos quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins, com Benfica e Oliveirense a terem que esperar pela sexta jornada da fase de grupos. Os leões venceram na visita aos franceses do Quevert por 1-0, com um golo do internacional espanhol Pedro Gil, e passaram a somar dez pontos, a uma jornada do final, mais três do que os italianos do Lodi.

O Sporting, que recebe na sexta e última jornada o Liceo da Corunha, tem vantagem no confronto direto com o Lodi, equipa com a qual perdeu 7-4 em Itália, mas que venceu em casa por 7-1.

Na corrida aos "quartos" estão ainda o Benfica, que venceu em casa do Montreux (11-4), com sete golos de João Rodrigues, e assumiu o segundo lugar no grupo C, atrás do já apurado Barcelona. As águias têm os mesmos pontos dos italianos do Forte dei Marmi, com os quais empataram na segunda jornada (1-1), em Itália, e com quem discutem a passagem aos quartos de final, e na qual o confronto direto decide em caso de empate. O jogo no Pavilhão da Luz entre os encarnados e os italianos, da sexta jornada do grupo C, está agendado para 10 de março.

No grupo A, a Oliveirense, vice-campeã europeia, venceu em casa dos alemães do Iserlohn (9-0) e beneficiou da derrota do Viareggio em casa com o Reus (4-2), detentor do título, para ainda alimentar esperanças de se apurar para a fase seguinte. A equipa portuguesa é terceira no grupo, com sete pontos, a um ponto do Viareggio, que recebe na última jornada.

O já apurado FC Porto segue na liderança do grupo B, com inalcançáveis 13 pontos, apesar do empate na visita ao Vic (4-4).