Liga Europeia: Oliveirense estranha mudança de árbitro para jogo contra Benfica

Clube de Oliveira de Azeméis emitiu comunicado sobre a alteração de um dos árbitros nomeados para o encontro do próximo sábado (19h00) na Luz. WS Europe explicou a OJOGO os motivos da substituição de Eccelsi por Carmazzi

A cinco dias da segunda mão dos quartos de final da Liga Europeia, a Oliveirense tem encontro marcado com o Benfica na Luz. Depois da derrota caseira frente aos encarnados (2-3), a equipa de Oliveira de Azeméis enfrenta no próximo sábado (19h00) a última oportunidade de ganhar um lugar na final-four da prova e, esta segunda-feira, divulgou um comunicado dando conta da mudança de árbitros para o encontro.

O clube manifesta a estranheza em relação à substituição de Alessandro Eccelsi por Massimiliano Carmazzi e afirma que não lhe foi dada qualquer explicação.

A O JOGO o WS Europe informou que Eccelsi não poderá apitar na Luz por indisponibilidade profissional. Pelo mesmo motivo, o árbitro italiano tem efetuado poucos jogos na Serie A1: em 26 encontros apitou apenas quatro.

O comunicado, divulgado no site oficial da Oliveirense, e com o título "Será Mentira de 1 de Abril?", pode ser lido aqui na integra:

"A 23 de março foram nomeados pela WORLD SKATING EUROPE-RH, através do seu diretor de arbitragem, Sr. Luis Rei, os árbitros para todos os jogos da segunda mão dos quartos de final da Liga Europeia.

Hoje, segunda feira, dia 1 de abril, de forma inesperada e sem qualquer justificação prévia por parte da WORLD SKATING EUROPE-RH, um dos árbitros do nosso encontro foi substituído.

O insólito acontece a 5 dias do jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europeia frente ao Benfica, tendo a referida alteração sido comunicada à União Desportiva Oliveirense foi surpreendida por um email do Vice-Presidente de Comunicação da World Skating Europe, Sr, César Ariatti, de forma sub-reptícia e com o programa de transmissões televisivas dos jogos dos quartos de final.

Na informação enviada para a Oliveirense não consta qualquer justificação para esta repentina alteração. Inicialmente estavam oficialmente designados por Luis Rei, da Comissão de Árbitros da CERS, os italianos Alessandro Eccelsi e Filippo Fronte. Agora os nomeados são Massimiliano Carmazzi e, mantém-se, Filippo Fronte.

É com apreensão e alguma estranheza que a Oliveirense recebeu esta informação, a qual não nos foi comunicada pelo responsável de arbitragem da WSE, mas sim pelo respectivo Vice-Presidente para a área da comunicação.

Não pondo me causa a qualidade do árbitro agora nomeado, estranhamos o comportamento da CERS - WSE que mais uma vez ignora os clubes envolvidos.

Não obstante, continuamos a aguardar justificação para este facto."