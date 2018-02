Juventude de Viana em apuros... até para treinar

Depois de André Azevedo e Francisco Silva, também se lesionou Emanuel Garcia, melhor marcador do Viana (segundo goleador do campeonato). O sexto classificado vive momento inesperado.

No dia em que André Azevedo foi submetido a uma intervenção cirúrgica maxilo-facial, após ter sido operado a um olho, o Juventude de Viana anunciou que o avançado não jogará mais esta época. Além de André Azevedo, que se lesionou na receção ao Paço de Arcos, também Francisco Silva e Emanuel Garcia têm paragem prevista por oito a dez dias, mas o técnico Renato Garrido não sabe se poderá contar com eles quando chegarem os compromissos europeus: "Não sei se estarão disponíveis no jogo com o Barcelos. Neste momento, a equipa está em baixo e é preciso recuperá-la emocionalmente. Tenho jogadores que estavam 20 minutos em campo e agora têm de estar 40. Temos de nos adaptar e tentar superar. Preocupa-me a sobrecarga física e outras possíveis lesões, castigos ou cartões, porque não temos suplentes. Tenho muitos anos de hóquei e não me lembro de uma situação assim." Para o treinador, perder André Azevedo "é perder um jogador que estava a fazer uma época muito boa, que é importante na dinâmica da equipa e que faz muita falta num plantel com as limitações do Viana."

Com apenas seis jogadores de campo, até os treinos têm sido difíceis, uma vez que o Viana não tem formação. "Já treinámos com o FC Porto B, com o Vila Praia e vamos falando com jogadores inativos", explica Renato Garrido, que para os jogos não encontra solução: "As inscrições fecharam a 31 de dezembro e não se pode pedir para inscrever jogadores em situações especiais. Só quem esteja parado há mais de dois anos. Não é fácil."

O Viana, que não perdia desde a 7.ª jornada, foi à Luz desfalcado e foi derrotado por 11-2 na 15.ª ronda, jogo que também não tinha Renato Garrido no banco (castigo; foi substituído por Edo Bosch). O técnico está agora de volta e logo para dois jogos a eliminar: deslocação a Braga para os 16 avos de final da Taça de Portugal já no próximo sábado e receção ao Barcelos na primeira mão dos quartos de final da Taça CERS (dia 17), seguindo-se, no dia 21, a receção ao FC Porto, já para o campeonato.