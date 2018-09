Juventude de Viana a pensar no quinto lugar

Minhotos apresentaram-se frente à Oliveirense, por sinal seu adversário na primeira jornada.

O Juventude de Viana, sétimo classificado no último campeonato, começa a nova época com quatro reforços, destacando-se os regressos de Luís Viana e Gonçalo Suíssas. No comando técnico, André Azevedo, que se iniciou como treinador no final de 2017/18, após uma lesão ocular o obrigar a antecipar o fim da carreira de jogador, foi ontem anfitrião no jogo de apresentação dos minhotos frente à Oliveirense, a equipa que "roubou" ao Viana os técnicos Renato Garrido e Edo Bosch (adjunto) e que também será adversária dos vianenses na primeira jornada do campeonato, que arranca no dia 20 de outubro.

"São coisas do destino. O meu primeiro jogo como treinador foi com a Oliveirense e ainda bem que foi, porque tinha lá o Renato e o Edo para me apadrinharem. E agora repete-se na primeira jornada: temos de jogar contra todos e é bom fazê-lo contra amigos", comentou André Azevedo, concentrado na sua nova tarefa: "Nunca pensei tornar-me treinador tão cedo, mas tudo se precipitou e o último mês da época anterior foi importante para sentir na pele o papel de um treinador e enfrentar as dificuldades. Agora, vamos dar seguimento ao trabalho, mantendo a maioria dos jogadores e traçando três objetivos: ficar em quinto no campeonato, ir à final-four da Taça CERS [nova Taça WS Europe] e da Taça de Portugal."

"O Viana perdeu jogadores com experiência: saí eu e o Emanuel, mas entraram Luís Viana e Gonçalo Suíssas, aos quais acrescentamos o Remi e o Xaus, dois jogadores de qualidade que vão precisar de um processo de adaptação. Acho que está criado um grupo muito homogéneo", adiantou o técnico, que gostou de ver terminado o sorteio condicionado: "Gosto mais deste formato. O campeonato está muito competitivo e não será decidido cedo, porque acredito que os grandes vão perder pontos com outras equipas. Para mim, contudo, o melhor modelo é o play-off: há regularidade na primeira fase e espetáculo na fase a eliminar."