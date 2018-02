João Rodrigues tem tudo acertado para trocar o Benfica pelo Barcelona

Três décadas depois, o campeoníssimo Barcelona prepara-se para receber outro português. O benfiquista tem tudo acertado.

João Rodrigues, de 27 anos, vai tornar-se, em 2018/19, o segundo português a jogar no Barcelona. O jogador do Benfica, de 27 anos, que esteve na lista do clube espanhol já na época passada, viu os catalães voltarem à carga e a terem de negociar com o emblema da Luz, já que o internacional português estava ligado contratualmente aos encarnados até 2020/21. Ao que O JOGO apurou, João Rodrigues tem acordo já estabelecido com o campeão de Espanha por três épocas, sendo que, num futuro regresso a Portugal, o Benfica, na tentativa de evitar que o craque possa integrar um rival, terá prioridade sobre o jogador.

Com João Rodrigues, Portugal volta a ter um português no gigante catalão, depois de, em 1987/88, Carlos Realista ter vestido a camisola blaugrana. "Foi uma boa experiência, mas não em termos desportivos, porque o título foi para o Liceo da Corunha, que era mais forte. Apanhei uma equipa em renovação total", recordou Realista, considerando que a transferência de João Rodrigues para o Barça "seria extremamente importante para o jogador português", mas realçou: "Tem havido uma invasão de estrangeiros e a saída do João seria uma perda para o nosso campeonato. Com os estrangeiros, e nem sempre com tanta qualidade, há menos oportunidades para os que terminam a formação e têm de ir para equipas ou divisões secundárias. Penso no futuro da seleção, que pode ver o leque de escolha reduzido." O facto de o Barcelona, que também já demonstrou interesse em Hélder Nunes (FC Porto), não se reforçar habitualmente com jogadores portugueses, é para Realista uma "opção técnica". "Há maior tradição de argentinos", anotou.

João Rodrigues (universal), capitão do Benfica e da Seleção Nacional, que fez a formação no Paço de Arcos, está no Benfica desde 2009/10, tendo ganho tudo: três títulos nacionais, dois europeus, uma Taça CERS, três Taças Continentais, duas Taças Intercontinentais, três Taças de Portugal e duas Supertaças. Pela seleção, sagrou-se campeão europeu em 2016 e é, atualmente, o melhor marcador do campeonato (25 golos).