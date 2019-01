Hóquei em patins: primeiro clássico é em Lisboa e olhos postos nos Roller Games

No Mundial, na nova versão estreada na China, em 2017, Portugal vai tentar recuperar um título que não ganha desde 2003. Será o ponto alto de 2019. Mas, a nível interno, há clássicos no campeonato entre 26 de janeiro e 16 de março

Os clássicos da segunda volta do campeonato são os primeiros jogos a animar 2019. Entre 26 de janeiro e 16 de março os quatro candidatos ao título defrontam-se com Benfica e Sporting a abrir as hostilidades. A 26 de janeiro, os encarnados (já com novo treinador: saiu Pedro Nunes e entrou Alejandro Dominguez) recebem o Sporting depois do empate em Alvalade na primeira jornada, seguindo-se, a 9 de fevereiro, a deslocação da Oliveirense à Luz, a qual perdeu na sua pista na terceira ronda. A 20 de fevereiro, o FC Porto recebe o Benfica, depois de ter perdido na pista dos encarnados na quarta jornada e a 24 de fevereiro a Oliveirense recebe o Sporting, com quem perdeu na quinta ronda. A 2 de março, o FC Porto joga em casa com a formação de Oliveira de Azeméis com quem empatou na sexta jornada e a 16 de março os dragões recebem o campeão Sporting, tentando vingar a derrota no João Rocha na sétima jornada. Na primeira volta, em nove pontos possíveis, o Benfica somou sete, o Sporting cinco e o FC Porto um.

O Torneio de Montreux é a primeira prova de seleções em 2019. A prova, também conhecida por Taça das Nações, marca o regresso da Seleção Nacional às pistas e com novo selecionador, já que com a saída de Luís Sénica para a presidência da Federação de Patinagem de Portugal, o novo técnico será conhecido em janeiro. No final de abril, a 27 e 29, disputa-se a Taça WS Europe, antiga Taça CERS, já com o Barcelos, último vencedor português da competição, fora de prova. Neste momento, Tomar, Viana e Turquel são as equipas nacionais presentes nos oitavos de final. A final-four da Liga Europeia chega a 11 e 12 de maio, sendo que à partida para a terceira jornada da fase de grupos, a Oliveirense é segunda do Grupo A, Sporting (B), FC Porto (C) e Benfica (D) lideram os seus grupos.