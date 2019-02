Hélder Nunes fala da Oliveirense e garante: "Jogo de Tomar já lá vai"

Porto, 20/02/2019 - O Futebol Clube do Porto recebeu, esta noite, o SL e Benfica, no Dragão Caixa, em jogo da 17a jornada, do campeonato nacional de hóquei em patins. Golo de Helder Nunes. (Leonel de Castro/Global Imagens)

Hélder Nunes, jogador do FC Porto, sublinha a importância do encontro com a Oliveirense, o prato forte da ronda 19 do campeonato de hóquei em patins.

A jornada 19 do campeonato de hóquei em patins tem no encontro entre FC Porto e Oliveirense o prato forte, numa partida agendada para as 18h00 de domingo. As duas equipas partilham a liderança com o Sporting, todos com 43 pontos, e Hélder Nunes destaca a importância do confronto, que se segue a uma surpreendente derrota em Tomar

Derrota em Tomar:

"O jogo com o Tomar não mexe em nada com as nossas ambições no campeonato, já lá vai. Sabemos perfeitamente que temos uma final neste domingo, podemos mudar a nossa atitude e é para isso que estamos a trabalhar."

O jogo com a Olveirense:

"Vai ser um jogo típico de candidatos ao título, muito aguerrido, com muita luta de ambas as partes e é destes jogos que nós gostamos. Quem anda nestes clubes gosta sempre destes jogos importantes, principalmente se for jogado em casa, e isso é um fator extra para nós."

Apoio dos adeptos:

"O público não é o 12.º jogador porque só somos dez, mas é sem dúvida o 11.º jogador. Jogando em casa, com o Dragão Caixa cheio, tudo fica mais fácil."