FC Porto tem o Dragão Arena interditado e anuncia uma casa emprestada

Equipa de hóquei em patins do FC Porto vai disputar as três primeiras jornadas do campeonato, na condição de visitada, em Fânzeres.

O FC Porto informou esta segunda-feira que a receção ao Juventude de Viana, da primeira jornada do campeonato de hóquei em patins, se vai realizar no Pavilhão Municipal de Fânzeres, Gondomar. O clube azul e branco, que no passado sábado conquistou a Supertaça frente à Oliveirense, tem o Dragão Arena interditado por três partidas e vai disputar as duas rondas seguintes na condição de visitado também em Fânzeres.

Recorde-se que no seguimento dos incidentes na bancada registados no Dragão Arena, durante a receção ao Sporting, em jogo relativo à 20.ª jornada da época passada, realizado no dia 16 de março, o FC Porto tinha sido punido pelo Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal (FPP) com três jogos de interdição e multa de 1160 euros. O clube recorreu e apresentou uma providência cautelar, acabando, depois, por ver o Tribunal Arbitral do Desporto negar o provimento ao recurso e, assim, confirmar a decisão do CD da FPP.

O encontro com o Juventude de Viana tem início marcado para as 15h00 do próximo sábado.