FC Porto na Argentina: a viagem, o fuso horário e ainda a pista

Equipa de hóquei em patins do FC Porto encontra-se na Argentina, onde vai disputar a Taça Intercontinental.

A equipa de hóquei em patins do FC Porto encontra-se já na Argentina, onde vai disputar a Taça Intercontinental, tendo como ambição conquistar o título. A ambição dos dragões é transmitida pelo treinador, o espanhol Guillem Cabestany, em declarações à agência Lusa, embora tenha alertado para as dificuldades que a equipa portista vai encontrar, não considerando a sua equipa favorita.

"Favorito a conquistar o troféu não acredito, porque também estão outras três equipas com muito nível. As equipas argentinas, quando jogam em casa, multiplicam o seu esforço. Depois, se conseguirmos chegar à final, estará ou o Concepción ou o Barcelona, que também são rivais de alto nível", frisou o técnico.

Guillem Cabestany referiu ainda que o FC Porto, "a nível desportivo está bem", ainda assim não esquece as adversidades que estarão inerentes a esta viagem. "A nível desportivo estamos bem e vamos para a Argentina com a sensação de que a equipa está num bom momento. E sabendo que estamos a jogar bem, é óbvio que vamos para esta competição para ganhar e para tentar trazer um título internacional", referiu o técnico espanhol.

A longa viagem e a adaptação à pista e ao clima são as principais preocupações do treinador, que acredita que, no caso das equipas argentinas em prova, vai ser um ponto a favor. Ainda assim, Guillem Cabestany acredita que a história desta prova poderá ter um final feliz para o FC Porto. "Pode condicionar com certeza. É uma viagem mais longa do que o que estamos habituados, há uma mudança de horário, poucos dias para a habituação. O nosso adversário no primeiro jogo não tem este handicap, então eles vão estar muito mais adaptados ao fuso horário, à pista, às condições climatéricas, que também serão muito diferentes das nossas. Para nós, é um impacto que vai ter alguma repercussão. Temos que estar alerta e ter consciência de que existem estes fatores que nos podem dificultar a vida", disse ainda.

Apesar dos condicionalismos, o treinador dos dragões não esconde a ambição: "Mas também não vamos para a Argentina a sentir que somos inferiores a alguém. Vamos com a ambição que sempre temos e com a vontade de ganhar, para já o primeiro jogo e, depois, uma final que esperemos jogar."

A edição de 2018, que decorre em San Juan, na Argentina, nos dias 14 e 16 de dezembro, será disputada no formato de final four, entre os espanhóis do Barcelona, campeões europeus de 2018, o FC Porto, vice-campeão europeu de 2018, os argentinos do Clube Leonardo Murialdo, campeões pan-americanos de 2018, e os também argentinos do Concepción Patín Club, vice-campeões pan-americanos de 2018.

Nas meias-finais, o FC Porto defronta o Club Leonardo Murialdo, e o FC Barcelona o Concepcion Patín Club.