Europeu: Itália inicia caminhada com a maior goleada de sempre na prova

A goleada italiana passou a ser a maior em europeus, superando os 23-1 de Portugal à Inglaterra no campeonato de 2012.

A Itália entrou este domingo no campeonato europeu de hóquei em patins a aplicar a maior goleada de sempre na prova, vencendo a Bélgica por 24-0, enquanto no grupo A, de Portugal, a Suíça venceu a Áustria por 5-1.

Os suíços são, provisoriamente, os líderes do grupo, apesar de terem entrado a perder na partida, mas rapidamente se compuseram e viriam a vencer confortavelmente, enquanto a seleção portuguesa inicia ainda este domingo a defesa do título contra Andorra, no Palácio dos Desportos Riazor, na Corunha, em Espanha.

Os italianos começaram desde cedo a impor o seu ritmo na partida, inaugurando o marcador logo aos dois minutos, diante de uma Bélgica limitada, que conta com três portugueses na equipa, Nuno Rilhas, Miguel Migueis e Sérgio Rita, assim como o jogador mais velho de sempre num europeu, Serge Berthels, de 52 anos. Ao intervalo, os transalpinos já venciam por 11-0.

Sem tirar o pé do acelerador, a equipa de Massimo Mariotti continuou a carregar, chegando ao resultado final de 24-0, com o novo jogador do FC Porto, Giulio Cocco, a contribuir com cinco golos, ganhando vantagem do grupo, depois de a anfitriã Espanha ter vencido no sábado a Inglaterra, por 10-1.

Ainda no mesmo grupo, a Alemanha venceu a Holanda por 5-1, no primeiro jogo do dia colocando-se também no topo da tabela.