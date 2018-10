Europeu feminino sem solução à vista: proposta espanhola esbarra nos árbitros

Federação Europeia de Hóquei em Patins (WSERH) recusou a data de 24 de outubro para a realização do tempo que falta.

A Federação Europeia de Hóquei em Patins (WSERH) recusou a data de 24 de outubro para a realização do tempo que falta no jogo final do Europeu2018 feminino, interrompido no sábado, por indisponibilidade dos árbitros, anunciou esta quarta-feira em comunicado.

"Com referência à resposta enviada pelas duas federações à Federação Europeia de Hóquei em Patins (WSERH), informamos que a data de 24 de outubro proposta para a conclusão do jogo não pode ser aceite devido à indisponibilidade dos dois árbitros, um lesionado e outro indisponível", refere a nota.

A WSERH enviou novo pedido às federações portuguesa e espanhola para que sugiram nova data para a conclusão do jogo interrompido sábado, devido ao mau tempo que assolou a zona da Mealhada, "num fim de semana que não preceda a data de 01 de novembro de 2018".

O jogo, disputado no Pavilhão Municipal da Mealhada, no distrito de Aveiro, foi suspenso a 1 minuto e 45 segundos do fim, após várias interrupções, quando a Espanha vencia Portugal por 3-2, devido a falhas sucessivas no fornecimento de energia elétrica, devido aos efeitos do furacão Leslie.

A WSERH informou as duas federações que para ser atribuído o título de campeão europeu de hóquei feminino, na posse da Espanha, será necessário jogar-se o último minuto e 45 segundos do jogo no Pavilhão Municipal da Mealhada.

A GNR chegou mesmo a retirar os espetadores de uma das bancadas, uma vez que as chapas que revestem o pavilhão naquele local corriam o risco de se soltar devido à força do vento, situação que depois se repetiu em outras zonas do recinto, consequência da passagem do furacão Leslie por Portugal, no sábado e no domingo.