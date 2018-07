Europeu: Andorra e Suíça completam o lote de apurados para os "quartos"

Portugal joga ainda hoje (21h00) frente à França

Andorra e Suíça completaram esta quinta-feira o lote de apurados para os quartos de final da 53.ª edição do Europeu de hóquei em patins, face à goleada do conjunto do principado sobre a Áustria, na Corunha, em Espanha.

No primeiro encontro da quinta e última jornada do Grupo A, Andorra impôs-se à Áustria por 6-0, com 2-0 ao intervalo, e garantiu o terceiro lugar do agrupamento, com seis pontos, contra três da Suíça, que fechou no quarto lugar.

A Áustria ficou no quinto lugar, sem pontuar, e vai disputar com a Holanda e Bélgica, quinta e sexta do Grupo B, respetivamente, os últimos três lugares da prova.

Nos quartos de final, já estavam Portugal e França, que hoje decidem o vencedor do Grupo A, a partir das 21:00 (em Lisboa), tal como Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra, no Grupo B.

Na ronda de hoje, a Espanha defronta a Itália, pelo primeiro lugar, e a Alemanha a Inglaterra, pelo terceiro.