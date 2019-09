Declarações de Guillem Cabestany após a vitória do FC Porto frente ao Lérida, na meia-final da Taça Continental.

Jogo: "Estava à espera de um jogo mais igualado até ao final. Conseguimos entrar muito bem no jogo, tentámos mandar uma mensagem ao Lérida que, se queriam ganhar, teriam de fazer as coisas muito bem. O Lérida teve mudanças muito profundas no plantel, com jogadores jovens, e é difícil estarem no nível que estiveram no ano passado. Conseguimos estar num nível muito bom e fizemos com que o Lérida nunca acreditasse na vitória. Trabalhámos bem para ter um jogo tranquilo".

Carlo Di Benedetto: "O Carlo Di Benedetto é muito bom jogador, que encaixa perfeitamente no nosso estilo. É intenso e muito completo, hoje demonstrou isso. Estamos muito satisfeitos que continue a fazer o seu trabalho aqui no FC Porto".

Ausências de Poka e Hugo Santos: "O Andrés Zapata e o Zé Miguel são dois juniores, mas estão preparados para colmatar as ausências do Poka e do Hugo Santos. Vamos ser um FC Porto muito competitivo. Claro que não ter o Hugo Santos e o Poka é uma dificuldade acrescida, mas acabou por ser um estímulo para lutar ainda mais no jogo."