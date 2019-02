"Esperamos um jogo disputado até ao último segundo"

Lucas Ordoñez, avançado do Benfica, sublinha a importância de uma vitória em Itália já este sábado na quinta jornada da Liga Europeia

O Benfica joga este sábado (19h45) em Itália com o Monza para a quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europeia, isto depois de na última ronda ter perdido os primeiros pontos na Europa esta época, ao empatar, na Luz, com o Noia.

Agora, Lucas Ordoñez, avançado do Benfica, mostrou a importância da equipa portuguesa, que lidera o Grupo D isolada, não se deixar surpreender novamente: "Esperamos um jogo semelhante ao da primeira volta, disputado até ao último segundo. Agora vamos à pista deles, diante dos seus adeptos, será um jogo difícil, mas vamos com o adversário bem estudado e queremos garantir o primeiro lugar do grupo."

"Terminar na primeira posição do Grupo da Liga Europeia é um objetivo que temos desde o início da temporada. Vamos com essa mentalidade, temos a primeira oportunidade neste sábado e vamos tentar aproveitá-la", referiu o jogador, avançando: "Todas as pessoas gostam de jogar em casa com os seus adeptos. Itália é um país que também vive muito o hóquei e de certeza que o Monza também está à espera deste jogo para ficar mais próximo da classificação. Temos de pensar em fazer bem as coisas como temos feito nos treinos e tentar fazer com que saiam no jogo."

O Benfica tem o Monza a um ponto apenas e no próximo dia 20 (20h30) joga no Dragão, na 17.ª jornada do campeonato nacional, comandado pelo FC Porto e no qual os enarcanados são quartos classificados.

Diogo Rafael e Carlos Nicolia (lesão) devem continuar fora das contas do técnico Alejandro Domínguez, à frente do Benfica desde o início de janeiro.