Empate no Oliveirense-Sporting e liderança tripartida

Oliveirense e Sporting empataram este sábado, por 4-4, em Oliveira de Azeméis e terminam a 18.ª jornada a partilhar a liderança com o FC Porto.

Os leões entraram a vencer no jogo, com um golo de Matías Platero (0-1), mas dois minutos depois Jorge Silva empatava a partida (1-1).

Logo no início da segunda parte, a Oliveirense passou para a frente do marcador com um golo de Marc Torra (2-1) e ainda aumentou a vantagem, com Jorge silva a bisar (3-1). O Sporting reagiu no minuto seguinte, com Pedro Gil a marcar o segundo dos leões (3-2) e Ferran Font também precisou de apenas um minuto para empatar o jogo (3-3).

A dois minutos do final da partida, Marc Torra ainda voltou a colocar a Oliveirense em vantagem no marcador (4-3), mas no minuto seguinte Vítor Hugo empata o jogo para os leões (4-4).

Recorde-se que o FC Porto perdeu em Tomar e com este resultado, Sporting, Oliveirense e os dragões partilham agora a liderança do Campeonato Nacional, com 43 pontos.