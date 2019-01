Do Porto para São João da Madeira: a história de um apaixonado por hóquei em patins

Gonçalo Sousa é amante de hóquei em patins, adepto do Infante de Sagres, mas gostou tanto do ambiente em São João da Madeira que a direção da Sanjoanense levou-o a assistir à partida com os Carvalhos

Gonçalo Sousa é um apaixonado pelo hóquei em patins. O jovem é adepto do Infante de Sagres, da II Divisão Zona Norte, mas ficou encantado com o ambiente do Pavilhão dos Desportos, em São João da Madeira, quando se deslocou àquela cidade para ver o jogo entre Sanjoanense e Infante de Sagres. Além disso, Gonçalo Sousa fez amizade com Vítor Pereira e José Nabuco Costa, treinador e adjunto, respetivamente, dos alvinegros, que começaram a época no conjunto de Lordelo do Ouro mas que, entretanto, saíram e ingressaram no comando da Sanjoanense.

Dito isto, Gonçalo Sousa tinha vontade de voltar ao "Caldeirão", como é conhecido o recinto da Sanjoanense, e a direção da cidade da capital do calçado fez-lhe a vontade. O jovem entrou em contacto com o clube para poder ir assistir à partida diante do CH Carvalhos e a direção não só colaborou como se comprometeu em ir buscar, e levar, Gonçalo ao Porto, cidade onde reside. Resultado: Gonçalo assistiu mesmo ao encontro, que a Sanjoanense venceu por 5-3, passou a tarde junto da equipa e dos adeptos, e voltou feliz para casa. "Foi fantástico. Toda a direção contribuiu para que a minha tarde fosse especial. Estão de parabéns pela mentalidade que têm", referiu.

Apesar de ter saltado e vibrado com o triunfo da Sanjoanense, Gonçalo lembra que o coração bate mais forte pelo Infante de Sagres, embora tenha sublinhado a diferença de ambiente entre pavilhões. "O meu clube é o Infante de Sagres. Mas em São João da Madeira há muito mais gente a ver o hóquei e no pavilhão não cabia mais ninguém". Uma história de desportivismo para contrabalançar o ambiente conturbado no futebol português que tem dominado os últimos dias.