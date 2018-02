Defesa do Barcelona muito perto da Oliveirense

Xavier Barroso nasceu em Caldes, a 14 de novembro de 1992, chegando à Oliveirense com 25 anos

Xavier Barroso, defesa-médio do Barcelona, deverá juntar-se a Marc Torra e Jorge Silva como reforço da Oliveirense em 2018/19. O JOGO sabe que o jogador tem acordo com o clube de Oliveira de Azeméis, sendo uma aposta que estará perto de se poder concretizar. O médio de 25 anos é conhecido por ser um desequilibrador e forte no tiro de meia distância, tendo no palmarés vários títulos conquistados ao serviço do Barcelona e do Vendrell, além de se ter sagrado campeão mundial em 2011 e 2013 pela seleção espanhola.

Barroso iniciou-se no Caldes, clube da cidade onde nasceu e cresceu, mas aos 13 anos mudou-se para o Barcelona onde fez a formação. Em 2012/13 foi emprestado ao Vendrell, cuja equipa, na altura, era orientada por Guillem Cabestany, atual técnico do FC Porto, e com o qual Barroso conquistou a Taça CERS e a Taça do Rei.

Com o Barça, o médio foi cinco vezes campeão de Espanha; a primeira em 2011/12 e as seguintes nas últimas quatro temporadas; ganhou uma Taça Intercontinental, uma Taça Continental, cinco Supertaças, três Taças do Rei e foi duas vezes campeão europeu.