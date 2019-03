Sporting crítico no clássico: "Por isso é que o hóquei não é desporto olimpico..."

Miguel Afonso, representante do Conselho Diretivo do Sporting, falou após o encontro com o FC Porto.

Miguel Afonso, representante do Conselho Diretivo do Sporting (vogal para as modalidades), falou após o clássico de hóquei em patins no Dragão Caixa, marcado por algumas escaramuças na tribuna e no qual Miguel Albuquerque, diretor geral para as modalidades, falou em agressões. Miguel Afonso, por seu lado, deixou críticas à arbitragem.

"Tenho um orgulho imenso nesta equipa. Já tentaram fazer-nos isto na Luz, em que batemos o recorde de minutos com menos um jogador em campo. O mesmo aconteceu-nos em Oliveira de Azeméis. Atiraram-nos ao tapete, mas vamos levantar-nos. Tenho pena que o presidente da Federação de Patinagem de Portugal (Luís Sénica) não tenha estado aqui, num jogo que pode ser considerado do título. Ou então não esteve prevendo que isto viria a acontecer. Continuamos a fingir que não se passa nada, por isso é que o hóquei não é um desporto olímpico. O nosso comportamento é único perante as adversidades", afirmou após o jogo.

O FC Porto, recorde-se, venceu por 3-1 e assumiu a liderança isolada do campeonato.