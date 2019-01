Carles Grau: "Vai ser um encontro complicado, mas bonito de jogar"

Guarda-redes do FC Porto fez a antevisão ao jogo em Itália, frente ao Lodi, a contar para a quarta jornada da Liga Europeia

O FC Porto, líder do Grupo C da Liga Europeia, joga este sábado (20h00) na pista do bicampeão italiano Lodi, que bateu na ronda anterior, no Dragão, por 8-3.

Antes da partida para Itália, o guarda-redes Carles Grau falou do bom momento que a equipa atravessa e destacou a dificuldade que será jogar na pista da formação orientada por Nuno Resende e onde joga o médio Luís Querido. "A equipa está muito bem, a disputar bem os jogos. Estamos a marcar golos e a defender muito bem, tanto eu como o Nélson Filipe estamos confiantes. Vamos entrar no jogo para ganhar para continuarmos no primeiro lugar do grupo", afirmou o jogador, realçando: "Vai ser um jogo muito difícil, bem diferente do jogo que tivemos na primeira volta. Em casa, nos primeiros cinco minutos já estávamos a ganhar 2-0. O Dragão Caixa também foi um verdadeiro adversário para eles. Em Itália, eles já se sentirão mais confiantes, estão em primeiro no campeonato italiano e são bicampeões. Vai ser um encontro complicado, mas bonito de jogar, com os adeptos a animar o pavilhão. Temos de desfrutar do jogo e ganhar, porque o FC Porto joga sempre para ganhar."

O FC Porto procura o apuramento para o quartos de final em primeiro lugar do grupo, depois de no ano passado ter perdido na final o título para o Barcelona, em casa. O Lodi é segundo classificado, a três pontos do dos dragões, e comando o campeonato italiano.